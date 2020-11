Spiller inn adventstida og feirer bursdag

Kultur

- Vi må prøve å få til førjulsmoro, sier Anders Eggen, leder for Jul i Melhus.

Lørdag kjører han rundt med en traktor og henger for å fortelle at det skal skje noe rundt om i nedre Melhus i løpet av lørdagen. Siden koronatida setter sin begrensning i hvor mange som kan samle seg til julemarkeder og førjulsarrangementet, har korpset bestemt seg for å dra ut til folk i stedet. I dag lørdag er det for øvrig 60 år siden Melhus skolekorps ble stiftet.

Klokka 12 spiller Melhus skolekorps utenfor Rema 1000 Melhus Torg, og klokka 14 er korpset på Brekkåsen. Klokka 15 starter korpset feiringa av 60-årsjubileet, og det skjer utenfor Melhus rådhus. Der blir det også andre aktiviteter i regi av korpset som salg av julenek, og klokka 17 blir det tenning av julegrana utenfor rådhuset. Ordføreren gir klarsignalet til at lysene på julegrana kan settes på. Lysene i julegata i Melhus sentrum ble tent på torsdag.

- Det er trist for folket i Melhus og for ungdommene som har øvd, at det ikke er mulig å ha førjulstida slik vi pleier å ha den. Men vi gjør dette nå som indremedisin for korpset og for å gi et tilbud til folket, sier Eggen.

Eggen minner om smittevernreglene der det blant annet heter at en skal holde avstand.

Sist tirsdag vedtok Melhus formannskap å bevilge 10.000 kroner fra Melhus kommune til Melhus skolekorps.