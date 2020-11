Hva er egentlig valget når man ikke ser vegen videre?

Kultur

Når hovedpersonen i boka, unggutten Daniel blir trukket med i valget av tekst på farens dødsannonse, er han klar i sin mening. Farfaren, en svært moralsk mann, har nettopp sagt at de skal være åpne om sjølmordet, til tross for den store smerten de bærer på. Ærlighet trumfer alt. Begravelsesbyrået foreslår «….valgte å forlate oss». Men Daniel protesterer. Han nekter for at faren hadde noe valg. Teksten blir «Livet ble for tungt å bære».