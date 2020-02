Elever setter opp kabaret om banan

Kultur

"Øya i et bananskall" er tittelen på en kabaret elever fra vg3 påbygg og studieklassen ved Øya videregående skole på Kvål setter opp. Kabareten vises torsdag kveld i det gamle gartneriet/veksthuset på skoleområdet.

- Du kommer til å le, kanskje gråte, men en ting er sikkert: du kommer til å få et annet syn på bananen, er punch line for kabareten. Kabareten tar for seg både humoristiske og alvorlige tema om hovedsakelig livet på øya videregående skole, forklarer elev Ingrid Olea Alstad.