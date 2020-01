- Vi har ikke tid til finalen i Nederland

Kultur

Sie Gubba visste at kveldens konkurranse ville bli hard. De oppnådde flere poeng enn artisten Alexandru i første gullfinale, og gikk videre der de møtte Kristin Husøy. Publikum likte hennes "Pray for me" bedre enn trøndersk countryrock, og Sie Gubba ble slått på målstreken.

Gitarist Magne Almås tok nederlaget med knusende ro.

- Her er det ingen sure miner. Vi er kjempegodt fornøgd over egen innsats. Vi fikk promotere den nye låta vår, og fått et kjempeløft før den store norgesturneen, sier Almås til Trønderbladet.

- Så det er ingen skuffelse hos dere?

- Nei, vi skulle ikke til Nederland vi vettu. Vi har ikke tid til det, sa Magne Almås en halv time etter at TV-kameraene ble skrudd av.

Magne spøker med at MGP ble starten på den store turneen deres, og allerede neste helg holder de konsert i Trondheim.

Magne skrev melodi til låta "Kjære du", mens teksten ble skrevet av Petter Øien.

- Vi fikk synge to ganger for publikum, og det var kjempestemning i salen, sier Magne Almås fra Ålen.

Sie Gubba fikk anerkjennelse hos anmeldere og bettingselskap før delfinalen lørdag kveld. NRK trillet terningen til fire, og spillselskapet Bettson gav dem størst sjanse av alle kveldens deltakere.

Den nasjonale finalen i Melodi Grand Prix avvikles den 15. februar i Trondheim Spektrum.