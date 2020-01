Filmfestival på Støren kino

Kultur

- Festivalen er et samarbeid mellom Støren kulturhus og foreningen Norden, og i år har også Støren filmklubb blitt med på prosjektet. Filmklubben viser den svenske thrilleren «Jegerne» i forbindelse med festivalen, opplyser kulturhusleder Knut Inge Solem ved Støren kulturhus.

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å utvikle et folkelig samarbeid for alle som bor i Norden. Åpningen av festivalen finner som nevnt sted mandag 20. januar.

- Da skal 39 elever se animasjonsfilmen «Elleville Elfrid». Alle visningene på Støren kino i uke 4 er dedikert til nordisk film. I uke 5 fortsetter skolevisningene med nordiske filmer, sier Solem.

Dette er programmet

Filmene som blir vist på Nordiske Filmdager er: «Togrøvere», «Jegerne», «Dronningen», «Sønner av Danmark», «En hvit, hvit dag» og «Astrup - Flammen over Jølster». Følgende barne- og familiefilmer vises: «Det flyvende teppet», «Elleville Elfrid», «Ailos reise» og «Flukten over grensen». Dette opplyser Solem.

- Det er rett og slett en kinofest Både Støren kino og Melhus kino opplever god tilstrømning til dagens filmvisninger, og på Støren er det mye på programmet i månedene framover.