Nedgang for kinoene i Midtre Gauldal og Melhus i 2019

Kultur

- I 2019 solgte vi 8.186 kinobilletter på Støren kino. Det er litt under vår målsetting, men 2019 var ikke det store kinoåret på nasjonalt nivå. Det er derfor en forventet tilbakegang fra 2018. Vi styrer dessverre ikke noe med hvilke filmer som blir spilt inn. Noen år kommer filmene som perler på en snor, andre år er filmene for et litt smalere publikum. 2019 var altså ikke året med de største filmene, forteller Solem.