Gøy og godt med gresskar

Halloween er årets skumleste fest, og feires alltid 31. oktober, gjerne med gresskarlykt på trappen. Det er et tegn på at små utkledde barn kan komme på «knask eller knep»-besøk. Da er det lurt å ha noe smågodt på lur.

Halloween har de siste årene blitt mer og mer populært i Norge. Da kler barna seg ut, ofte i litt skumle kostymer som spøkelser, skjeletter, troll og hekser, og går på dørene til folk for å tigge godterier. Ikke så ulikt den gamle norske tradisjonen med å gå julebukk.

1.000 tonn gresskar

– Vi forventer at det går ut ca. 1.000 tonn halloweengresskar ila oktober måned, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt, i en pressemelding.

Halloweengresskaret kan bli veldig stort, men veier normalt omkring 5 kg. De er ikke først og fremst dyrket frem for å være mat, men det finnes allikevel mye godt å ta tak i, både kjøtt og kjerner er det vel verdt å ta vare på for å lage noe godt. Ristede gresskarkjerner smaker deilig som snack, i frokostblandingen eller i bakst.

Bruken av matgresskar er i ferd med å ta seg opp i Norge. Sorter som Butternut, Hokkaido og Grey har mer smak og egner seg svært godt å bake i ovnen. De har lavt innhold av både energi og fett, men høyt innhold av kostfiber, og er også en kilde til protein og kalium. På grunn av det tykke skallet kan hele, store gresskar lagres i månedsvis.

Slik lager du en lykt

Skjær av toppen og hul ut gresskaret. Ta bort alt av løst kjøtt og kjerner, og legg det til side for bruk i mat.

Bruk blyant eller tusj til å tegne på figuren du ønsker å kutte ut. Det tradisjonelle er å kutte ut to trekanter som øyne, en litt mindre trekant som nese og en smilende munn med to-tre tenner.

Bruk en liten og skarp kniv til å kutte ut med. Skjær hele veien igjennom og dytt bitene ut.

Plasser 1–3 telys i bunnen av lykten og den er klar til bruk.

Telysene kan fort føre til at skallet på lokket blir litt brent. For å forhindre at dette skjer, kan du skjære bort litt ekstra av kjøttet fra lokket eller rett og slett lage et hull i toppen som utgjør en liten «pipe». Ønsker du flere tenner? Lag noen firkanter med gresskar og fest dem ved hjelp av tannpirker.

Sett lykten på trappen og kos deg med å lage god mat av innmaten til festen, eller til kveldskos.

