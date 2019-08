For 15. gang med mye kjent og noe nytt

Kultur

Programmet for årets kulturfestival neste helg på Hovin er klart med store forventninger til søndagens nyhet med marknad og bruktmarked.

Leder i arrangementskomiteen, Elisabeth Walsø Lehn, bekrefter at de ser frem til at denne nyheten skal bli populær der den skal være åpen i flere timer på søndagen nede på gressbanen.

Mona Kalvå som er med i arrangementskomiteen for første gang, forteller ivrig at det mange utstillere som har meldt seg på for å være med.

- Vi er så glade for hvor mange forskjellig lag, foreninger og enkeltpersoner som vil komme og presentere seg, ikke minst med tanke på bredden på hva de står for og holder på med, understreker hun. Også 6. og 7. klasseelever skal også få sin plass for å kunne selge under vignetter pleddsalg.

Veteran

Første gang Hovin Kulturfestival ble arrangert var i 2005 og i de aller fleste årene har Bjørn Jarle Gjersvold vært en sentral person og er også med i år.

- Jo da, det har vært veldig interessant å være med på dette, forteller han, men er snar til å understreke det gode samarbeidet de tre lagene som står bak kulturfestivalen, Hovin I.L., Hovinkoret og Horg og Flå Juniorkorps. Gjersvold er noe usikker på hva han husker best av tilbudene til publikum på kulturfestivalen, men understreker at det har vært ting som har gått igjen.

- Det er vel klart at mye har vært populært i og med at det har vært på programmet i mange år, forteller han og trekker i farten frem dette med Andeløpet i elva Gaua og søndagens Amcar og veteranbiltreffet.

Kulturminnekveld

Årets kulturfestival avsluttes på Gamle Hovin med en mimrekveld med butikkene og skolehistorie fra Hovin skole. Eigil Reitan skal ta en kaffeprat i sofaen med flere kjente fra den tiden og skolehistorien vil den pensjonerte rektor Ingvar Ree dele med publikum.

- Vi er spente og har god tro på at også årets kulturfestival skal bli bra, forteller en smilende Elisabeth Walsøe Lehn som legger til at det også vil bli mye musikk og muligheter til dans og moro på lørdagskvelden.