Cirkus Arnardo til Støren

Kultur

I en pressemelding opplyser Arnardo at siden starten i 1949 har 9 millioner nordmenn vært samlet rundt manesjen i løpet av 12.000 forestillinger. Nå feires 70-årsjubileet med turné.

- Bestefar var en visjonær med ønske om å glede andre, sier turnéleder Are Arnardo om cirkusets grunnlegger Arne Arnardo. - Og historien har vel vist at han lyktes ganske så bra med sin livsgjerning, sier Are Arnardo, som altså selv er barnebarn av den kjente cirkusgründeren, samt sønn av Arild Arnardo.

Den nye forestillingen byr blant annet på raske klesskifte-nummer og sykkel- og fly-akrobatikk. Publikum får også oppleve papegøyer, ponnier og lamaer.