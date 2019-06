Bygdemuseet i Soknedal skal feires

Kultur

Den 9. juli i 1949 vart Soknedal Bygdemuseum åpnet med stor åpningsfest. Museet fikk navnet Fedraminne. Primus motor for det store prosjektet med å få til et bygdemuseum for Soknedal var Sigrid Solberg, Soknedal Historie- og museumslag har programmet klart for jubileumsfesten på sankthansaften.