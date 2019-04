Skapte musikk og fellesskap på Melhus

Kultur

– Før konserten hadde vi en øvingsdag der vi ble kjent sammen og jobbet i grupper. Rundt 45 barn deltok totalt, forteller Kathrine Sundlisæter.

Sammen med Marthe Sørli Nøstum dirigerer hun Melhus soul kids, og lørdagens konsert het «Live Love».

– Vi har blant annet laget noen hjerter og skrevet noe om fellesskap på dem, forklarer Sundlisæter.

Flere ildsjeler

Sundlisæter forteller at det er flere ildsjeler som brenner for at barna skal få oppleve musikk, sangglede og fellesskapet rundt tro.

– Og så har vi voksne Jesus som en stjerne vi ønsker å formidle noe om, opplyser Sundlisæter.

Hun legger til at på konserten opptrådte også et foreldreband fra Byåsen soul kids.