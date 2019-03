Konserter og villmarksmesse i helga

Kultur

Søndag er det to store konserter i Melhus.

Horg kirke

Den ene er i Horg kirke, og er et ledd i Norges Korforbund Sør-Trøndelags konsertserie YR. Da skal våren prises gjennom variert kormusikk. 12 kor presenterer til sammen 32 sanger fordelt på to konserter. I alt 400 korsangere opptrer. Både Vår Frue kirke i Trondheim og Horg kirke vil få besøk. I Horg kirke deltar Koret Våren Viggja, Eggkleiva Mannskor, Heimdal Mannskor, Fosenlaget Sangkor, Buvik Songlag og ungdomskoret Urban Voices. Under konserten i Vår Frue kirke deltar blant annet Leinstrand Songlag og Trøndernes Mandssangforening.

Hølonda samfunnshus

Sangkoret Korista fra Hølonda (bildet) har vårkonsert i samfunnshuset på Korsvegen søndag kveld, og får besøk av andre kor. De besøkende korene er Hovinkoret, Melhus songlag, Melhus pensjonistkor, Hølonda ungdomskor og Hølonda hornmusikklag.

Villmarksmesse

I helga er det også villmarksmesse, og den holdes i hallområdet i Melhus sentrum. Der blir det blant annet utstillinger og finale i Midtnorsk mesterskap i fluebinding for ørretfluer og laksefluer samt valpeshow og foredrag.

Ut på tur

Mange vil kanskje bruke helga til å gå på tur enten det er til fots eller på ski. I høyden er det fortsatt gode skiforhold. Værmessig sett ligger det an til variert skylag med alt fra sol til snøbyger.