Line (27) fra Støren kjemper mot hele Norge på NRKs «Alle mot 1»

Kultur

På lørdag sendes programmet «Alle mot 1» på NRK. Her skal Folstad konkurrere mot hele Norge ved å gjette på utfallet av ulike eksperimenter og stunts. Samtidig kan TV-seerne prøve å komme nærmest riktig svar på oppgavene ved å spille via en egen app. Til sammen ligger det 100.000 kroner i premiepotten, som vinnes enten av Folstad eller av en TV-seer som trekkes ut blant alle som har spilt via appen.