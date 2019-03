Sie Gubba med en uvanlig konsert på Støren

Kultur

Fredagsvik opplyser at dette er første gang Sie Gubba besøker kulturhuset.

– Det er på tide. De gir ut platen «Våre beste ballader» og turnerer i den forbindelse. De har en stor fanskare, og dette blir en konsert for alle. Det blir en litt annerledes arena for dem med et sittende publikum, og det kan bli en ny måte å høre dem på, sier Fredagsvik.

Hvem har lyst til å synge med Sie Gubba? Til konserten sin på Støren kulturhus den 16. mars søker Sie Gubba etter ei jente/dame som har lyst til å stå på senen og synge med når de skal spille «Så kom du».