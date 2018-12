- En viktig møteplass i Forollhogna-området

Kultur

Forollhogna-konferansen 2019 arrangeres mandag 28. januar. Denne gangen er det Holtålen kommune som er vertskap og teknisk arrangør for konferansen som gjennomføres på dagtid i Hovet i Ålen.

- Merk datoen allerede nå, oppfordrer naturparkforvalter Astrid Alice Haug i en epost til Trønderbladet.

- Dette er er konferansen for den som er interessert i natur, kulturarv og næring i verneområdene i Forollhogna. Det blir innlegg om ulike tema som: samiske spor i Forollhogna, bygninger og byggeskikk i seterområdene, villreinforvaltning i Forollhogna, blant annet.

Linda Erlien Borren kommer og forteller om boka si «Veien hjem». Arrangør er nasjonalparkstyret for Forollhogna i samarbeid med fylkeskommunene Trøndelag og Hedmark, og Holtålen kommune. Konferansen er åpen for alle, og er en viktig møteplass for aktørene rundt Forollhogna-området, ifølge nasjonalparkforvalteren. Vil du delta på konferansen, melder du deg på hos Holtålen kommune.