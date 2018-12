Kultur

- Dette er et av korpsets faste høydepunkter i året hvor vi trekker masse publikum til et hyggelig avbrekk i en hektisk julestrid, sier leder i korpset, Owe Trotland om den årlige, tradisjonsrike adventskonserten søndag 9. desember.

- Vi har alltid hatt med oss gjester på denne konserten, da vi prøver å gjøre den så variert som mulig, sier Trotland.

Nok en god førjulskonsert Julestemning på forskudd i intimt lokale Humør preget kvelden både hos artister og publikum.

Solister

Marie Løvås som solist på sang. Dette er en lovende sangstjerne fra Sunnmøre som for tiden tar videreutdanning i sang på Norges Musikkhøgskole. Hun har gitt ut egen musikk på plate og turnerer hele Norge. I år har hun skrevet platekontrakt med Kirkelig Kulturverksted. Maries stemme vil passe perfekt til det store kirkerommet sammen med korpset, og vi gleder oss til å spille sammen med henne for et stort publikum, forteller Trotland i en pressemelding.

Korpset har en ny solist fra sine egne rekker også.

- Therese Stene som spiller kornett skal debutere som solist sammen med korpset på denne konserten. Det gleder vi oss til, sier korpslederen. Janitsjarene skal også fremføre et verk sammen med kantor Christine Goedecke på orgel. - Dette har vi ønsket å gjøre lenge og nå er muligheten til stede. Dette blir mektig og høystemt.

Involverer publikum

Haltdalen Mannskor deltar sammen med melhusjanitsjarene for første gang.

- Vi gleder oss til å gjøre en konsert sammen med dette fremragende koret under ledelse av Tore Reppe. De vil holde en egen avdeling samt delta med korpset i en stor finale som også involverer publikum, forteller Trotland.

- Repertoaret spenner vidt, men med hovedfokus på stykker med fin julestemning. Alt fra barokk til nymotens julemusikk i fine arrangementer vil sette en fin julestemning hos publikum. Dirigenter under den halvannen time lange konserten er korpsets egen Endre Ladehaug og korets dirigent Tore Reppe. Kveldens konferansier er Liv Selfjord.