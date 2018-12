Spilte inn musikkvideo i Soknedal kirke

Kultur

Soknedalsjenta Sigrid Haanshus er stadig aktiv på musikkfronten, og nå har hun lagt ut en musikkvideo på YouTube ifølge ei pressemelding.

Musikkvideoen er spilt inn i Soknedal kirke, og Haanshus synger "O Holy Night".

- Soknedal Menighetsråd og kirkekontoret i Midtre Gauldal ble forespurt om tillatelse til å filme til dette konkrete formålet, og ga et klart ja etter å ha vurdert innspillingen og behandlet saken.Vi er veldig takknemlige for at menighetsrådet og kirkekontoret viste tillit og velvilje til prosjektet. Soknedal kirke har så utrolig mange fine motiv, og vi håper og tror at videoen fremhever både kirka og sangen positivt, forteller Jorunn Haanshus i pressemeldinga.

Sigrid er tidlig ute med julemusikken Sigrid Haanshus slipper nye innspillinger på tre fredager i november.

Sangen er blitt spilt inn i Oslo og Trondheim, og versjonen Sigrid synger, er blitt til i samarbeid med Steffen Isaksen som blant annet har vært kapellmester for Nobelkonserten.

Her er musikkvideoen

