Slik ble skolene på Støren best i test

Kultur

Resultatet fra de nasjonale prøvene viser at både barneskolen og ungdomsskolen på Støren er best i test i de nasjonale prøvene.

Støren barneskole er best av barneskolene i Midtre Gauldal. Nye tiltak ser ut til å virke: - Vi kartlegger elevene systematisk, og foreldre kvitterer på at ungene har lest leksa, sier rektor Britt Laila Hage i Trønderbladet 15. november 2008.

Godtar ikke pris for hall Prislappen for en flerbrukshall ved Gimse skole er altfor høy ifølge komité for oppvekst og kultur.

Skolene i Midtre Gauldal ligger ganske likt an, med Støren barneskole i tet.

5. trinnet på Støren ligger på landsgjennomsnittet. Rektor Britt Laila Hage gleder seg over resultatet:

- Men en må også se at dette er resultatet for ett kull. I fjor var resultatet annerledes, og neste år kan resultatet også bli annerledes. Vi har en elevmasse som blir prøvd, og det er klart at elevmassen kan være forskjellig fra år til år, sier Hage.