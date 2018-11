Tid for julemarked og nissebesøk

Kultur

Lørdag er det flere marked og julemesser i Gauldalen. Soknedal sanitetsforening røper til og med at nissen kommer, under deres førjulsdag i Soknahall. Her vil Soknedal barnekor opptre, og mange utstillere vil selge varer. Også Storstuu Winsnes i Singsås har sitt store julemarked lørdag (bildet til venstre). De er kjent for god stemning, kvalitetsvarer og god servering. Vømmølknektan kommer for å spille.

På Melhus bedehus holdes en av de største julemessene i Gauldalen, også det på lørdag. Foruten salg av bakst og husflid blir det taler og sang, under to møtearrangement i løpet av dagen.

På Lundamo holder Salong 88 førjulsdag i anledning av at de blir 30 år. Hit kommer flere utstillere for å selge varer, både matvarer og husflid. Det blir også servering. Salong 88 støtter juleaksjonen for vanskeligstilte i Melhus kommune, og det er mulig å levere innpakkede gaver.

Lørdag kveld arrangerer Tømmesdalen grendahus førjulskveld med bevertning, åresalg og utlodning.

I Melhushallen lørdag blir det seriekamper for Melhus sine nyoppstartede volleyballag for damer og herrer.

Søndag er det jubileumsgudstjeneste i Horg kirke.