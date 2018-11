Julebakst er populært

Kultur

Lørdag 17. november holdes den store julemessa på Melhus bedehus. Husflid henger fortsatt med, men bakst har blitt veldig populært, forteller lederen.

– Vi selger alltid ut all den julebaksten vi klarer å lage, og det er ganske mye, sier Grethe Fossan, som er leder for Misjonssambandets julemesse på Melhus.

Flere dager bruker ildsjelene på å bake lefser, smultringer og julekaker. Det blir også er bra utvalg av syltetøy, saft, bær, heimelaga prim og nybakte brød.

Under messedagen legges det vekt på salg og aktiviteter for hele familien. Det blir loddtrekninger, lykkehjul og aktiviteter for barn. For eksempel å pynte pepperkakehjerter, som ungene kan ta med heim. Det blir også kafeteria med kaffe, kaker og middagsservering.

Mongolia blir et gjennomgangstema på lørdag. Norsk misjon har hatt flere prosjekt der de hjelper fattige i landet å tove ull og lage tøfler, som blant annet selges på julemesser i Norge. Tidligere Mongolia-misjonær Åshild Hugdal fra Flå blir med som taler, og skal vise bilder fra landet. Under et møte midt på dagen skal Melhus SoulKids synge, og koret Cantaremos fra Trondheim opptrer på avslutningsmøtet på ettermiddagen.

Inntektene fra julemessa har de siste åra vært rundt 200.000 kroner, og i år går pengene til et hjelpeprosjekt for barn i Mongolia.