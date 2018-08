Kultur

Melhus Onstage er i helga i Glasgow Skottland for å konkurrere i VM i streetdance. Etter første runde fredag kveld er dansegruppa klar for runde to på lørdag.

- Vi er veldig gira på å komme videre til finalen på søndag, sier daglig leder Hanna Riseth i Melhus Onstage.

Streetdance er en blanding av alle danser som har oppstått på gata. Melhus Onstage har valgt å danse en mix av hiphop, locking, dancehall og house.