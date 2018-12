Kjørte 100 km/t i 70-sone

New Articles

Søndag kveld i 21-tida har Utrykningspolitiet hatt laserkontroller på E6 på Ler.

Det resulterte i fem forenklede forelegg. Ifølge meldinga fra politiet var høyeste hastighet 100 km/t i 70-sona.

- Det er skuffende at folk fortsatt kjører for fort. Det viser seg at det vi holder på med er nødvendig, sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

Hollingen forteller at grensa for førerkortbeslag i 70-sone går ved 106 km/t.

Politikontakt Snorre Løvseth har tidligere fortalt i Trønderbladet at politiet har ekstra fokus på strekninga Ler-Lundamo fordi den er ulykkesbelastet.