Redd julens mørke sider

Debatt

Julen er en høytid med levende lys, festlige lag, familier som gjenforenes og masse god mat.

En høytid som de fleste ser lyst på og imøtekomme på grunn av den lune og gode atmosfæren som har bygd opp julen slik den er i dag. Det som kan være lett og glemme er at det ikke er slik at alle har det like enkelt. Noen har kanskje ingen å dele denne gode julefølelsen med og at julen bare er et stort mas og pes.

Noen kan ha kun en ting på ønskelisten. Mange forbinder ikke julen med god mat eller flotte gaver, men om fire grå vegger, en Grandiosa og ikke et snev av julefølelse. Deres eneste ønske er å bli sett og satt pris på av folk som bryr seg, og å vite at man har noen og feire julen med. Det og kunne dele latter og julestemning rundt et dekket bord, betyr mer enn man skulle tro for enkelte. Man kan se for seg at julen er som en kikkert, for når man ser inn i julehøytiden, ser man større følelser som banker ekstra hardt i hodet.

Alkohol kan være et stort problem i julen, spesielt for barn. I julen som sagt er det mange festlige lag, noe som resulterer i en promille som går over stokk og stein for enkelte. Barna vil da sitte rundt dem, og føle seg redde og alene. Dermed vil barna føle at julen er trist og vond, på grunn av alle fyllespetakkelene fra familien. Slike traumatiske hendelser skal et barn slippe og måtte oppleve under en høytid som er ment til å være til glede for alle. Det verste scenarioet må være at hvis et barn ikke kan se gleden i en høytid som julen, også kommer til og slite med å se gleden av andre ting.

Strekk ut en hånd til de du ser er alene. Vet du om noen som kanskje har blitt nyskilt, eller en ungkar som har mistet moren sin, eller ei enke som nettopp har mistet mannen sin? Da kan du være med og bidra til at vedkommende får en så trivelig jul som mulig. Så lenge du brydde deg med å spørre, har du i alle fall prøvd. Det verste svaret du kan få, er et nei.

Hvis du har en indre følelse for å hjelpe litt ekstra til i den stressfulle juletiden, kan du melde deg som frivillig for enten kirkens bymisjon eller røde kors. De har også gode tilbud for deg som vet at du kommer til og måtte feire julen ufrivillig alene. Den viktigste verdien i julen er samhold, og den verdien må alle være med og opprettholde, slik at julen blir en fin høytid for alle.

Skrevet av Sandra Blokkum og Grete Beate Sunnset i den bygdepolitiske nemda i Sør Trøndelag bygdeungdomslag.