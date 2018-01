Sport

Camilla Lund ble nummer 17 på fredagens 1500-meter på tiden 2.02,65 i EM i enkeltdistanser på skøyter i russiske Kolomna.

Nederlandsk seier

Lagvenninne Sofie Karoline Haugen gikk inn til 15. plass, drøye sekundet foran Camilla Lund, ifølge NTB. Det var nederlandske Lotte van Beek som vant løpet, med tiden 1.55,12.

Trives best på lengre distanser

Før EM var Camilla usikker på om hun kom til å stille på 1500-meteren, og sa at hun trives best på de lengre distansene. Hun synes det er synd at de lengre løpene er fjernet fra programmet. Målet er å gå inn til sesongbeste på 3000-meteren.