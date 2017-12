Historisk sterkt år for Gauldal skyttersamlag

Sport

Prestasjonene på samlagsskytinger i 2017 har vært historisk sterke for Gauldal skyttersamlag. Dette opplyser leder i skyttersamlaget, Trond Jære, overfor Trønderbladet.

Veteranene tok en meget sterk 4. plass på Landsskytterstevnet med sterke 397 poeng, kun ett poeng og noen innertiere fra seier. På laget skjøt Egil Rolandsen 100 poeng, Olav Solheim 97 poeng, Bjørn Trøite 100 poeng og Ole Steigedal 100 poeng.

Seniorene var ikke mye dårligere med en 6. plass, tre innertiere fra pallplass og kun to poeng bak vinneren. På seniorlaget skjøt Otte Hårstad 97 poeng, Peder Bakken 94, poeng Mona Isene 100 poeng og Anita Jære avsluttet med 98 poeng og totalt 389 poeng.

Ikke siden midten på 60-tallet har Gauldals seniorlag hatt en tilsvarende plassering og veteranene tangerte sin plassering fra LS i 2013.

Ungdommene endte på en 35. plass på årets LS. Under Landsdelskretsstevnet i Overhalla sikret ungdommene en 2. plass til Gauldal, kun ett poeng bak vinneren. På laget skjøt, Ørjan Martinsen Hage med 96 poeng, Peder Eidem med 99 poeng, Lars Jr. Halland med 99 poeng og Arnt Tomas Sundli som avsluttet med 100 poeng.

Også seniorene, Mona Isene, Peder Bakken, Anita Jære og Otte Hårstad og veteranene, Olav Solheim, Jostein Hoseth, Bjørn Trøite og Ole Steigedal, fulgte opp med hver sin 2. plass med henholdsvis 382 og 398 poeng.

Under Midtnorsk mesterskap i Rissa ble det nok en sterk 2. plass til seniorene og her skjøt Mads Lysevold, Anita Jære, Peder Bakken og Helge Anshushaug 388 poeng. Veteranlaget ble nummer 4 og ungdommene tok 7. plassen under årets MNM.

30. november hadde Gauldal skytterlag årsmøte i Å samfunnshus i Meldal. Totalt møtte 25 utsendinger fra de fleste skytterlagene i Gauldal. Skyttersamlaget består av ti skytterlag; Hovin, Haltdalen, Singsås, Budal, Soknedal, Meldal, Rennebu, Opdal & Midtbygden og Lønset.