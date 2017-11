Ikke helt bekmørkt for Bjørgen

Sport

Nå handler det om å prestere i lørdagens 10 kilometer klassisk, og deretter er det 10 kilometer jaktstart søndag.

– Nå må jeg gå to gode skirenn lørdag og søndag, så får vi se. Mange av de beste i sammendraget er rundt meg på listene. Det må vi se positivt på.

Bjørgen lar seg sjelden knekke av en smørebommert, og hun gjorde det heller ikke fredag. Flere av de norske slet voldsomt med skiene, og Bjørgen ble hektet av med 14,42 sekunder av prologvinner Ida Ingemarsdotter

– Det er sånt som kan skje. Det var et utfordrende føre, og så får vi evaluere i etterkant med smørere og trenere om hva som var årsaken til at det ikke gikk i dag.

Bjørgen utslått i norsk fiaskoprolog Heidi Weng og Marit Bjørgen røk ut da kun to norske jenter klarte å kvalifisere seg for kvartfinale i det som ble en uvanlig svak norsk langrennsprolog i Ruka.

Fiskebein

Bjørgen forsto raskt i målområdet at det kunne ende ille. Hun forsvant lenger og lenger ned på resultatlistene etter hvert som flere kom i mål.

Det hører med til sjeldenhetene at Bjørgen ikke går videre fra en prolog. Den mest dramatiske exiten skjedde under sprinten i VM i Oberstdorf i 2005. Da gikk bare 16 videre fra prologen, og Bjørgen ble nummer 17.

Den gangen var hun VM-favoritt, men fikk løpet ødelagt av dårlig glid.

Fredag var det ikke utelukkende gliden det var noe feil med. Det var heller festet. Det virket som om Bjørgen hadde bakglatte ski.

– Jeg sprang fiskebein, men det har jeg gjort før her også. Det var jeg selv som valgte meg skiparet som jeg gikk med, og jeg skal ikke skylde på andre.

Kjedelig

Det startet å snø skikkelig rett før prologstarten for kvinnene, og det var ikke bare Marit Bjørgen som hadde dårlige ski av de norske. Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg slet også.

– Det var ikke slik vi hadde sett for oss at det skulle være, men det var slik det var og vi får ikke gjort noe særlig med det. Det er klart det er kjedelig i en minitour siden det er to løp igjen, men vi får bare stå på det beste vi kan de to neste dagene. Gjør vi det kan vi fortsatt komme høyt på listene når vi kommer til søndagen, sa landslagstrener Roar Hjelmeset.