NM-sølv til Graabak

Sport

Melhusbyggen lå som nummer fem etter hopprennet, og det tok ikke lange stunden før han og flere av de andre beste kombinertløperne i Norge var oppe i tetgruppa, sammen med 17-årige Simen Kvarstad, som ledet etter hopprennet. Inn på oppløpet kom Graabak først inn, men Kokslien slo til med en kjempespurt, og tok dermed NM-gullet foran nesen på melhusbyggen. Forhåndsfavoritt Espen Andersen, som bare lå fem sekunder bak Kvarstad etter hoppinga, tok tredjeplassen.

Nytt renn i morgen

Søndag står en ny NM-distanse for tur. Da skal kombinertgutta gå 10 km, og det er de samme hoppresultatene som teller. Kvarstad får her fem sekunder ekstra på andreplasserte Andersen, mens Graabak starter 50 sekunder bak lederen. Forhåpentligvis kan melhusbyggen ta enda en medalje her, og kanskje til og med et gull.