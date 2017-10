- Ei veldig god hardøkt

I et ikke altfor sterk startfelt var det Anne Kjersti Kalvå som krysset målstreken først i seniorklassen for damer. Hun gikk den 18 kilometer lange rulleskikonkurransen på nøyaktig 46 minutter og spurtslo Leksvik-løper Julie Victoria Berg med ett sekund. Etter at hun har byttet til tørt og varmt tøy tar hun seg tid til en prat med Trønderbladet.

- Det var et veldig fint skirenn, ei god kapasitetsøkt. Fikk jobbe litt med teknikk i variert terreng, og ikke minst gå med startnummer, sier hun.

- Det er alltid moro å få til en spurt, det er det som avgjør mange skirenn. I dag gikk det akkurat, oppsummerer hun.

- Greit felt

Startlisten inneholdt 16 navn, men bare syv stilte til start. Det synes Kalvå er synd.

- Et greit feil, men det kunne absolutt vært bedre. Det er flere som kunne ha vært med, synes hun.

Seks uker gjenstår før langrennseliten stiller til start på Beitostølen. Om hun ikke akkurat legger inn noen formtopp, så har hun lyst å gå noen gode skirenn.

- Jeg kommer til å lade litt opp til Beito og har absolutt lyst til å være med fra start, sier hun.

- Brutalt

I menn junior gikk Størens Håkon Gorseth Halvorsen «voksenrunden» for første gang. Det innebærer flere kilometer med tøff stigning. Til slutt gikk han inn til 18. plass, to plasser bak klubbkamerat Sander Kjelstad.

- Det var ikke noe særlig, nei. Tungt, ekstremt tungt. Brutalt, oppsummerer han.

Motivasjonen var å komme til toppen og gjøre seg ferdig med det, forteller han.

I herrer senior stilte flust av seniorer til start. Seieren gikk til fjorårskomet Johannes Høsflot Klæbo, som tok seieren foran Niklas Dyrhaug.