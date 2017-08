Orkdal-dobbel til Ragnhild Bjørnbeth

Ragnhild Bjørnbeth fortsetter å gjøre seg bemerket rundt omkring på travbanene. Da norgesmesterskapet for stallansatte ble avviklet i Bergen i helga, nådde hun ikke opp i sammendraget, men det får et delvis skralt hestemateriell ta det meste av skylda for. Alle vet at stalljenta kan måle seg med hvem som helst, bare hun får gode nok hester å kjøre. Selv de fleste av toppkuskene er avhengig av det. På Orkdal travbane slo Bjørnbeth like godt til med en dobbel.

Andre strake

Den første seieren søndag kom med Leangen-kjenningen Rebekka. Viggja-traveren sto uten seier på åtte måneder da Bjørnbeth vant med henne tidligere denne måneden. I Orkdal kom den andre strake seieren, som et andrevalg i V5. Favoritt var, som så ofte ellers i distriktet, Jomar Blekkan med Hage Jerven. Rebekka sto på strek og var strøket inn til førstespor, men måtte se seg overflydd av Omer Blessa fra start. Hoppa ble imidlertid fort styrt ut i dødens, etter en runde var den i tet, og derfra og inn var ledelsen aldri truet. Rebekka vant med flere lengder foran Hage Jerven.

– Hun har hatt fin form lenge, det ble en fortjent seier i dag også, slo kusken fast.

Vant etter pause

Klæbu-traveren Sea Samedi står nå med fem førsteplasser, samtlige er tatt med Ragnhild Bjørnbeth i sulkyen. Så langt i år er femåringen sparsomt startet. Etter mer enn fem måneders løpsopphold, kun med et monteprøveløp i kroppen, var hesten godt forberedt for nye oppgaver.

Sea Samedi tok ledelsen praktisk talt fra start. Uten nevneverdig press underveis klarte hingsten fint å holde unna for de som prøvde seg på oppløpet.

Kusken var full av lovord.

– Det er helt enestående. Den har vært operert i halsen, og å komme tilbake slik er veldig bra.

Mye arbeid bak hver seier

Bjørnbeth hadde også dette å si:

– For oss som holder på med dette, er ikke en hest bare en hest. Veldig mye jobbing ligger bak, og det er veldig artig å kjøre først i mål.

Den rutinerte stalljenta viste da også ekte seiersglede da hun passerte målstreken først med Sea Samedi.