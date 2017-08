Torsdag deltok Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg fra Kvål i Sjøsidestevnet i Hommelvik. 14-åringen har i flere sesonger markert seg som et av Norges største talenter på friidrettsarenaen og har årsbeste på flere distanser. I Hommelvik løp hun 1500 meter for første gang. Forberedelsene var en kjapp teknikkprat like før start med trener Morten Rønnekleiv, som har NM-gull på 3000 meter hinder. Mer skulle ikke til for ungjenta, for hun endte med å løpe hinderdistansen på en tid som fikk friidrettsenstusiaster til å sperre øynene opp.

- Jeg ble informert av noen av i Ranheim friidrett om at dette var den nest beste tiden gjennom tidene i denne årsklassen, sier Rønnekleiv om 5.17,11.

- Det er ikke så ofte det løpes 1500 meter hinder, men det er en veldig sterk tid, sier han.

Han er ikke overrasket over at Wahlberg løper så fort i sin debut på 1500 meter hinder.

- Vi ser på henne som et multitalent. Hun er best på mellomdistanse, der er hun helt i norgestoppen. I tillegg er hun på et høyt nivå i sprint og hun behersker også tekniske øvelser som lengde og spyd. Jeg har hørt at hun er god i fotball også. Det er lurt å være allsidig, men når hun må spesialisere seg håper jeg hun velger friidrett, sier han.