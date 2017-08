Norge tok sølv i Herning

Idar Andersen fra Melhus var sterkt delaktig i Norges andre medalje i herrenes juniorklasse. Laget jobbet godt sammen, og greide å kjøre deres beste spurter Søren Wærenskjold i god posisjon, noe han utnyttet med å bli nummer to på etappen.

Andersen i brudd

Melhusbyggen var selv med i et brudd bestående av tre ryttere. Dette kunne ha gått inn, og de hadde 45 sekunder ned til hovedfeltet med to runder igjen. Da det gjensto omtrent en runde, ble bruddet hentet inn og Andersens oppgave ble nå å få Wærenskjold i best mulig posisjon før spurten.

Selv var Andersen meget godt fornøyd med gjennomføringen av det eneste rittet han syklet i årets EM.

–Jeg kjørte i det bruddet som fikk gå underveis, men vi ble tatt igjen en runde før mål. Etter dette kjørte jeg for å få Søren langt fram i spurten, noe vi lyktes med, forteller han.