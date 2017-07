160 lag påmeldt Melhus Cup

Cupen arrangeres i Gruva, og er åpen for gutter og jenter i alderen 7–13 år. Mangfoldet av klubber som er påmeldt er stort, og man er innom fire fylker når man ser på deltakerlista.

Alle kamper spilles over en dag

Alle lagene som melder seg på cupen, spiller samtlige av sine kamper over en dag. Dette gjør det enklere for lag som har litt lengre reiseavstand enn de mest lokale å møte opp på cupen. Banene og hvor mange spillere som spiller for hvert lag varierer, og avhenger naturlig nok av aldersklassen. 7-åringene spiller 3er fotball, de som er mellom 8 og 10 år, spiller 5-er fotball, mens de eldste spiller 7-er fotball.

Klubber fra Hedmark, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag

I tillegg til at det naturlig nok kommer en del sørtrønderske lag på cupen, er det påmeldt lag fra både Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Hedmark på årets cup. Fra Møre og Romsdal kommer det to klubber, Batnfjord og Surnadal. Fra nabofylket i nord, stiller både Remyra og Verdal med lag, mens Tynset er Hedmarks representant.

Fra Gaudalen stiller hjemmelaget Melhus, Gauldal, Gimse, Leik, Singsås og Trønder-Lyn med lag på cupen.

Over 240 kamper

På de to dagene cupen arrangeres vil det bli spilt i overkant av 240 kamper, og rundt 1300 unger vil være i aksjon.

Påmeldingsfristen er passert, men det er likevel noen få plasser igjen i noen klasser. Her vil det fortsatt være mulig å melde på lag. I løpet av månedsskiftet juli/august vil kampoppsettet være klart, og sendes ut til deltakerlagene.