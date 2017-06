Kvålsdagan er størst i Trønder-Lyn

Lørdag 24. juni starter Kvålsdagan med fotballcup for 47 lag. I løpet av to helger blir det mulighet også for løping, sykling, turmarsj og en test av dansefoten. Eller en konkurranse i laksefiske og quiz på pubaften neste helg.

Magnar Kvaal er leder for Kvålsdagan, og regner med at rundt 120 frivillige stiller opp som funksjonærer.

Spennende fotballoppgjør

– Vi har stor interesse for arrangementet, både fra ildsjeler i idrettslaget og besøkende. Vi har tro på at dette blir veldig bra.

Trønder-Lyn ønsker å gjøre fotballcupen i morgen attraktiv ved å ha en del program på sidelinja. Tryllekunstneren Paul Rocks kommer, og det blir ansiktsmaling, vannball, lykkehjul og salgsboder med lokal mat. Noe av det mest populære er karamellslipp fra fly.

– Folk er helt ville, og både voksne og unger fryder seg, sier Magnar Kvaal.

Fotballcupen samler unger fra seks til ti år. De minste stiller med treerlag, mens det fra åtte år og oppover er femmerlag.

Søndag fortsetter med mer fotballspilling på familiedag på Sørøya. Det blir grendacup for barn og voksne, og hele bygda stiller med lag som vil knive mot hverandre. Stor prestisje vil det også ligge i en øst-vest kamp for senior damer og herrer.

Kjent og populær

Dagens form for Kvålsdaga startet i 1983, så Trønder-Lyn bygger på lange tradisjoner. Laksefiskekonkurransen har vært med lenge, og arrangeres med fine premier lørdag 1. juli.

Andre idrettsgreiner har kommet til, men både Vassfjellet Opp og Vassfjellmasta Bakketråkk på sykkel begynner å få flere år på baken. Motbakkeløpet har start ved Rosmælen skole, som vanlig, og det blir ikke hvilepuls før etter 8,5 kilometer og 690 høgdemeter. Løpet har hatt en del toppidrettsutøvere på startstreken, men løpsleder Roar Wærnes har ingen av dem påmeldt i år.

– Vi har fortsatt fine premier, helt opp til tre tusen kroner i seniorklassen, så vi håper at mange vil prøve seg, sier Wærnes.

Løyperekorden er 41 minutter og 45 sekunder.

Før eliteløperne starter blir det mulighet til å delta i en trimklasse, som går omtrent samme trasé. Trimavdelinga stiller opp med servering både ved Kvålsetra og på toppen. Det er mulig med påmelding helt fram til start på lørdag.

Flere fysiske utfordringer

Neste helg blir det enda mer som skjer. Fredag 30. juni holdes pub- og quizaften, med underholdning av Kvål songlag. Laksefiskekonkurransen går ovenfor Kvålsbrua på lørdag, og det blir besøk av Stener Skogmo, i norgeseliten i fluekasting. Det blir både opplæring og utlån av fiskeutstyr for barn. Samme dag holdes en familiemarsj fra Sørøya, via Kåsen og ned til Klingenbergøra.

Lørdag 1. juli arrangeres også Vassfjellmasta Bakketråkk, i samarbeid med Gauldal sykleklubb, med både trim og konkurranseklasse. Kvålsdagan avsluttes med plattdans med Jhohans, som har deltatt mange år på Kvålsdagan.