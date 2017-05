Statsråd til Jentebølgen

Årets NKS Jentebølgen er tirsdag 13. juni, og over 1000 har allerede meldt seg på. Arrangøren Strindheim idrettslag opplyser at kulturminister Linda C. Hofstad Helland (H) kommer til Jentebølgen for å holde appell. Som følge av dette utfordrer NKS Jentebølgen alle kvinnelige politikere i Trøndelag til å delta i mosjonsløpet, og utfordringa går spesielt til kvinnelige ordførere.

Tore Johansen er speaker, og ellers blir det underholdning av Petter Wavold med band og TrønderBrazz samt at Sjetne Horn & Ompa bidrar med musikk ute i løypene. Eldar Rønning blir hare. RBK-er Ola By Rise er starter. Deltakertaket er 3500.