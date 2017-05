Få vil se Bjørgens gulljakt i OL

Særlig tungt går det med billettene til nordiske grener og skiskyting. Det bekrefter de sørkoreanske arrangørene selv mandag. Bare en firedel av billettene som er lagt ut i salgets første fase er så langt revet bort.

Forberedelsene til 2018-lekene i Pyeongchang pågår for fullt, men arrangementet er lagt til et land som har minimalt med idrettstradisjoner på vinterstid. I tillegg ligger det geografisk langt unna kjernemarkeder for billettsalg som Europa og Nord-Amerika.

9. februar åpnet arrangøren for søknadsprosessen der publikum kan be om billetter til konkurransene som skulle starte ett år senere. I forrige måned ble søknadsprosessen avsluttet.

Målet var å selge 600.000 billetter i første runde. Totalt mottok man imidlertid søknader tilsvarende 380.000 billetter. Mange av disse var i tillegg sentrert rundt idretter der Sør-Korea normalt hevder seg - som kunstløp og skøyter.

Langrennstrøbbel

Langt mindre populære er idretter som langrenn og skiskyting. Der skal mindre enn ti prosent av de tilgjengelige billettene så langt være søkt om.

Da de sørkoreanske arrangørene mandag ga tilsagn om billetter til de som hadde søkt i første runde, ble kun 162.000 billetter delt ut. Det utgjør rundt 27 prosent av de 600.000 man hadde mål om å bli kvitt.

Det svake tallet kommer som en bekreftelse på de siste ukenes spekulasjoner om svakt billettsalg. Lite tyder også på at oppmerksomheten og entusiasmen rundt vinterlekene vil ta seg opp med det første.

Totalt vil 1.180.000 billetter bli gjort tilgjengelig til konkurransene i Pyeongchang. 30 prosent av dem tildeles utenlandske tilreisende og sponsorer i en separat prosess, mens 70 prosent går til sørkoreanere.

Dermed blir oppslutningen om lekene i den sørkoreanske befolkningen helt avgjørende for om tribunene kommer til å fylles.

Få er opptatt av OL

En meningsmåling gjennomført av idrettsdepartementet i landet i forrige måned viste at bare 35,6 prosent av de spurte sa seg «interessert» i lekene. 9,2 prosent hevdet at de planla å få med seg én eller flere konkurranser.

Arrangørene mener de trege billettsalget må sees i sammenheng med at sørkoreanerne «tradisjonelt kjøper ting i siste liten».

- Jeg tror ingen tidligere OL-arrangørene har solgt ut billettene sine i første runde heller. Vi skal nå aktivt promotere lekene, sånn at resten av billettene forsvinner så fort vi starter andre runde av salget, sier en talsmann for OL-arrangøren til nyhetsbyrået AFP.

Billettsalget for sørkoreanerne fortsetter i september.