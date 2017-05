Sterk borteseier av Gimse

Gimse åpnet årets sesong i 5.divisjon med å tape borte mot Støren i en kamp som ble preget av kraftig snøfall på Støren for to uker siden, men har tatt to strake seire siden det og kommet godt i gang med sesongen etter fjorårets nedrykk som følge av spissingen av seriesystemet.

Forrige fredags 2-1 seier hjemme over Jonsvatnet ble i kveld fulgt opp av en sterk 3-0 seier borte over et Oppdal-lag som lenge var med i toppen av 5.divisjon i fjor. Gimse har mistet et tosifret antall spillere fra troppen siden forrige sesong og trener Ketil Olsen uttalte nylig til Trønderbladet at laget først og fremst har som målsetning å berge plassen i divisjonen i år.

Også Trønder-Lyn har kommet godt i gang med sesongen i samme avdeling. De svartgule fra Sørøya står med sju poeng på tre kamper og har fortsatt tilgode å tape. Forrige helgs bitre poengtap på overtid hjemme mot Støren ble kraftig revansjert i kveld da laget tok en solid 3-1 seier borte over Jonsvatnet. Dermed topper Trønder-Lyn avdelingen i en haltende tabell der de forventede topplagene Brekken og Byneset foreløpig kun har spilt henholdvis en og to kamper.

Neste kamp for Trønder-Lyn er hjemmekamp mot nettopp Oppdal 12.mai, mens Gimse tar imot Brekken på Brekkåsen dagen etter.