- Vi skal ikke rykke ned

Maiken Bakke prøver lykken hos nyopprykkede Grand Bodø etter noen sesonger i rekruttstallen til Trondheims-Ørn. Etter en god sesongoppkjøring, med blant annet scoring i debuten mot Ørn, var Bakke ivrig etter å komme i gang med kamper som betyr noe.

I ettermiddag møtte Bodø-klubben Arna-Bjørnar hjemme i Nordlandshallen. Klubben fra Bergen var favoritter mot Bakkes Grand Bodø og ledet da også to 2-0. Men to sene scoringer fra rødtrøyene sikret at i hvert fall ett poeng ble igjen nord for Polarsirkelen. Bakke var byttet ut da hjemmelaget nettet to ganger, men i likhet med lagvenninnene sitter hun igjen med en god følelse etter seriepremieren.

- Kjempedeilig. Jeg var nervøs på slutten, men vi har en steingod keeper og greide å holde ut. Nå kan vi senke skuldrene litt, vi skal i hvert fall ikke rykke ned, sier 19-åringen, vel vitende om at mange forventer at Grand-Bodø vil slite i bunnen av tabellen.

- Hvordan synes du det gikk i debuten din?

- Jeg er kjempefornøyd med at jeg har trenerens tillit og får starte. Jeg greide å utfordre og bruke farten, og kom også til en del sjanser. Den ene gangen ble jeg avblåst for offside, forteller melhusjenta.

- Var du nervøs før kampen?

- Jeg kjente litt på nervene, men nå har jeg en kjempegod følelse. Det er kjempedelig med poeng og 6. plass på tabellen, smiler Bakke.

I kveld setter hun seg på toget tilbake til Melhus, for i morgen skal hun på skitur med idrettslinja på Melhus videregående skole. Bakke skal fullføre skoleåret før hun flytter nordover. Hun synes det går bra å pendle ukentlig fra Melhus til Bodø.

- Jeg merker ikke noe til det (slitasje), jeg er bare glad for å få spille i Toppserien, sier hun.

Tidligere klubbvenninne i Ørn, Ingrid Syrstad Engen, fikk også en god start på sesongen med sitt lag. Trondheims-Ørn ledet 2-0, ble hentet inn til 2-2 av Kolbotn, men etter pausen avgjorde Trondheims-Ørn til 3-2.