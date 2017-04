Serieåpning med Ingrid og Maiken

Siste dag av påska er første spilledag i Toppserien. Gauldalen er representert med Melhus-jentene Ingrid Syrstad Engen i Trondheims-Ørn og Maiken Bakke i Grand Bodø.

Stortrives på kanten i nordlandshovedstaden Banner til og med på nordnorsk

Begge klubbene spiller hjemme i første serierunde, Ørn møter Kolbotn, mens Bodø skal opp mot Arna Bjørnar. Begge kampene startet klokka 15 og streames live på dagbladet.no. Trykk på linkene under for å se barndomsvenninnene Ingrid og Maiken i aksjon for hver sin klubb.

Trondheims-Ørn - Kolbotn

Grand Bodø - Arna-Bjørnar