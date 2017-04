Engen-scoring var ikke nok

Ingrid Syrstad Engen og J19-landslaget er for tiden i Østfold og spiller avgjørende EM-kvalik. Mesterskapet spilles i Nord-Irland i august og Norge må forsere Sverige, Serbia og Italia på veien dit. Mot Sverige onsdag kveld ble det bare nesten for de norske jentene.

Første omgang ble avsluttet med ledelse 2-0 til Norge, blant annet etter scoring av landslagskaptein Engen. Men etter hvilen kom Sverige to ganger tilbake og det ene poenget ble sikret på overtid. Surt for Norge, som kunne tatt et avgjørende skritt mot EM.

- Helt uvirkelig og veldig tungt, sier 18-åringen torsdag formiddag.

- Vi gjorde en bra førsteomgang, men så lar vi dem komme inn i kampen. Vi klarer nesten å holde unna, men så lar vi dem komme tilbake. Men vi kan ikke synes synd på oss selv. Vi må legge ned mer hardt arbeid, sier kapteinen på telefon.

Landslagstrener Nils Lexerød erkjenner at poengtapet var tungt å svelge, men innrømmer at Sverige var det førende laget i andre omgang.

- Det er selvfølgelig utrolig bittert at de utlikner med det siste sparket på ballen, men det må vi tåle og vi har ikke tid til å synes synd på oss selv. Det er bare to døgn til neste kamp og vi må bruke tiden riktig. Gruppa er like åpen som den var før dagens kamper. Vi kunne ha vunnet denne kampen, men lagene hadde hver sin omgang og sånn sett er kanskje uavgjort et greit resultat, sa landslagstrener Nils Lexerød til fotball.no etter kampen.