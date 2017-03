Inviterte til dugnad og håpet på det beste. Over 100 personer møtte opp.

Hva gjør du når fotballsesongen starter rekordtidlig, og snøen laver ned? Jo, du inviterer til dugnad og håper på det beste.

Og det beste skjedde for Gimse IL torsdag kveld.

Innebandy for barn Foreldre har startet innebandy for barn og håper enda flere unger vil være med på tilbudet.

– Vi er jo ikke så heldig at vi har store ressurser, men med en Facebook-invitasjon til medlemmene, så stilte over 100 medlemmer opp og ryddet banen for snø på rekordtid! Dugnadsånden lever fortsatt, sier en svært fornøyd Lars Svanholm, som er styremedlem i Gimse IL.

På et døgns varsel fikk dermed idrettslaget ryddet begge fotballbanene på Brekkåsen for snø. Det reddet sesongåpningen fredag. Glade barn, spillere, foreldre koset seg med fysisk aktivitet, sosialt samvær og dugnadsånd, skriver klubben på sin Facebook-side.

– Dere er en herlig medlemsmasse. På litt over et døgns varsel, stiller dere opp over 100 personer for å rydde begge fotballbaner for snø. Uten dere ville aldri banen blitt spillbar før påske. Dere er bare utrolig herlig. Hele klubben takker dere alle og enhver. Tusen takk til dere som stilte med ATV'er og snøfreser, skriver en fornøyd klubb.