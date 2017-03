Overraskelse fra Sjoner

Forrige mandag var det Ragnhild Bjørnbeth som kusket Queen Lythonia og sendte mange spillere ut over sidelinja som et femtevalg. Det tok ikke spillerne nevneverdig lærdom av. Denne gangen overtok samboer og trener Arve Sjoner tømmene, og på nytt vant hoppa som et femtevalg i V65-spillet.

Favoritten galopperte

Forhåndsfavoritt var nettopp Bjørnbeth med C.C. Endurance, men denne galopperte tidlig, kom tilbake men gjentok galoppen idet den nærmet seg på oppløpet. Dermed kunne Queen Lythonia, etter reise i tredje par utvendig og angrep gjennom siste sving, stikke ifra de øvrige mot mål.

Det er vårt tips at melhushoppa blir mer påaktet av spillerne ved neste korsvei på Leangen.

Seier nummer 15

Thomas Mjøen fortsetter å gjøre det utmerket. Denne kvelden hadde amatøren åtte oppsitt, han kom på trippelen i fem av dem, hvorav det ble seier med Fannrem-hoppa Brightasabutton. Det var sesongens 15. triumf, idet vi skriver ultimo mars. Han behøver slett ikke fortsette å vinne i samme tempo for å legge bak seg den beste sesongen så langt i karrieren, men noe sier oss at seirene kommer til å trille inn i fortsettelsen av året.

Mjøen-seier med melhustraver Thomas Mjøen kusket Fernando til enkel seier på direkten etter fem måneders pause. Melhusmannen Jan Havdal er eier og trener.

Fra bakspor ble det å innlede i bakerste halvdel av feltet. Mot den siste svingen ble angrepet satt inn, og på oppløpet travet hoppa desidert fortest av samtlige. Seier nummer to av tre mulige for året var i boks.

Seier i andre forsøk

Fresh Fiona M.E. er det velklingende navnet på ei tre år gammel hoppe i Noralf P. Brækkens varetekt. Far er velkjente Juliano Rags. Mora heter Topaz Dragon. Den 13. februar gikk hoppa prøveløp. Sjette mars debuterte hun i totoen med sjetteplass som resultat. Nå kom seieren, og det på en tiltalende måte.

Fiona fikk en fin reise i lederryggen til hun gikk ut i andresporet gjennom nest siste sving. Midt på siste bortre langside var hun i tet. Stødig og fin travet treårshoppa inn til seier halvannen lengde foran Justasecond og Thomas Mjøen.

Det blir interessant å følge Fresh Fiona M.E. i fortsettelsen.