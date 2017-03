Avlyser hopprennet

- Juryen for World Cup i kombinert i Granåsen har bestemt at programmet for dagens øvelser vil gå som planlagt. Det vil si at prøveomgangen i hoppbakken starter kl. 13.00 og den ordinære omgangen kl. 14.00. Skulle vindforholdene bli for utfordrende og dagens hopping må avbrytes, vil tirsdagens treningsomgang telle. Det kombinert langrennet vil gå som oppsatt kl. 16.00, opplyser presse- og mediekomiteen WC Trondheim.

Rundt klokka 14 kom meldinga om at hopprennet er avlyst som følge av vind og værforholdene. Treningsomgangen fra tirsdag kveld ble da tellenede. Langrennet gjennomføres klokka 16 som planlagt, opplyser presse- og mediekomiteen.