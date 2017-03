Austgarden kjemper i toppen i Finnmark

Et drøyt år etter at han vant den ene distansen i Femundløpet er hundekjører Lasse Austgarden i ferd med å gjøre det helt store også i Finnmarksløpet. Mandag formiddag kjørte han inn til sjekkpunkt Neiden 1 som som tredje beste deltaker. Samboer Stine Berget Nordvik forteller på telefon fra Finnmark at det har gått over all forventning så langt i konkurranse.

- Han ligger på tredjeplass, som er veldig bra. Han kjører godt, men det er veldig tidlig, understreker hun.

Topp-ti for Austgården i Finnmarksløpet Lasse Austgarden tok en imponerende tiende plass i Europas lengste sledehundeløp.

Finnmarksløpet så langt har vært preget av mye vær. De første par dagene var det heftig storm, men det er forhold som Austgarden og hundespannet trives veldig godt med. Forleden brøytet han spor for konkurrentene over fjellet da det blåste som verst og kom ankom sjekkpunktet som bestemann. Nordvik har tro på at samboeren kan være med å prege resten av løpet også. Utgangspunktet foran de kommende dagene er det beste de har hatt.

- Det er fullstendig mulig å vinne. Men det er tidlig, alt kan skje, påpeker hun nok en gang.

Etter den obligatoriske 16-timershvilen er planen å legge ut på neste etappe klokka 02.30 natt til tirsdag. Ikke noe problem, ifølge Nordvik, som sørger for at samboeren får alt han peker på i matveien. Austgarden er storforbruker av koteletter i løp og forleden fikk han også kebab. Alt for å styrke moralen.

Les også: - En av Norges beste hunder

- Det er best å kjøre i mørket, så det går helt fint. Det er kaldere og da går hundene bedre, forteller hun.

Hundespannet har fungert utmerket til, men én hund ble satt igjen da den tråkket gjennom snøen.