Kombinertgutta tok klart sølv i Lahti

Magnus Moan la et godt grunnlag på sin første etappe i langrenn i kombinert lagkonkurranse på søndag. Han la seg på en klar andreplass, som resten av laget klarte å holde, og Jørgen Graabak fra Melhus kunne gå inn over målstreken etter sisteetappen til et velfortjent sølv.

Tyskland gikk inn til enda mer fortjent gull, med soleklar margin.

Etter hoppkonkurransen tidligere på dagen, ble det klart at Norges lag med Magnus Moan, Mikko Kokslien, Magnus Krog og Jørgen Graabak skulle gå ut på 5. plass, 1.07 bak ledende Tyskland.

Japan og Frankrike gikk ut 44 sekunder bak tyskerne, og Østerrike 1.05 bak.

Ved veksling hadde Magnus Moan redusert avstanden, og vekslet som nummer to til Mikko Kokslien, 53 sekunder bak Tyskland. Etter et rykk i sin etappe lå Kokslien bare halvminuttet bak tyskeren. Han falt imidlertid litt bak igjen, og vekslet til Krog 46 sekunder etter, fremdeles som en klar nummer to, med god avstand til Østerrike og Japan.

Krog klarte ikke å ta innpå betydelig, og sendte lagkameraten fra Melhus ut på siste etappe 44 sekunder etter, og med Østerrike og Japan bak. Jørgen Graabak fra Melhus holdt avstanden, og sikret andreplassen, 41.7 sekunder etter tyskerne.

Østerrike gikk inn til bronse 22 sekunder etter.