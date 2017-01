Solgte ut håndballakademi på to timer

- Så vidt jeg vet finnes det ikke et lignende opplegg i Midt-Norge. Dette er ikke bare trening, men også individuell oppfølging. At utøveren selv styrer prosessen og kan bruke meg som ressurs, sier Wiedemann til Trønderbladet.

I utgangspunktet ble påmeldingstaket på ti spillere fylt opp allerede etter to timer. Nå har de tolv påmeldte, men Wiedemann mener markedet kan føre til enda flere plasser.

- Savner et slikt tilbud

- Det er nærliggende å tro at det kan passe flere. Hadde vi markedsført bredere, tror jeg vi kunne fått mange flere. Mange utøvere savner et slikt tilbud, sier han.

Wiedemann har treneransvar for begge av klubbens seniorlag og har 25 års trenererfaring for blant annet regionslandslag for J98/99 og sist for bydelsklubben Strindheim i 2. divisjon. Han er utdannet spesialpedagog med ti års erfaring fra skoleverket og har fullført Topptrener II-utdanningen til NTNU/Olympiatoppen. Nå har han begitt seg ut på nytt studie, med fokus på mental trening. Det er også en viktig del av akademiet.

Gir spillerne mye ansvar

- Dette handler om å bevisstgjøre spilleren selv på egen utvikling. Alle har et mål om å spille eliteserie eller på landslag. Samtidig må de se på hvilke sider de vil utvikle, forklarer Melhus/Gimse-treneren.

- Det de får mest utnytte av, er den mentale biten. Mange samtaler der spesifikke utfordringer er tema. Kamper, selvtillit eller hva det måtte være, fortsetter Wiedemann.

Les også: Gråt etter kollaps i lokaloppgjøret

Han tror dobbeltrollen som trener og coach kan bli utfordrende, men legger tung vekt og ansvar på spillerne. Melhus/Gimse hadde i fjor sommer rekordmange spillere på regionlandslag og det er stor grunn til å tro at det er mange av disse som har valgt å ta ekstratimer i Melhushallen.

- Ubehagelig

- Som coach må jeg være likestilt med spillerne. Jeg bestemmer ikke, tar ikke laguttak og er ikke sjef. Det blir en utfordring. De må ha en voldsom egendrive, de er nødt til å ta ansvar for egen prosess. For å bli best må de være villig til å gjøre mye jobb alene. Mye kjedelig øving og mange harde treningstimer, sier han.

- Det er så ubehagelig at det er få som velger å gjøre det, mener Wiedemann.

Vil hjelpe til med oppstart

Grunnen til at klubben har valgt å starte opp akademiet er helt enkelt at tiden på lagstreningene ikke strekker til og ikke er god nok for spillere som vil ta steget opp.

- Vi ser at det er en del utøvere som trenger mer enn vi klarer å gi de med lagstrening. Der blir det ikke så mye rom for individuelle samtaler og stoppe opp for å jobbe med egne ting. På eliteserienivå har man formiddagstrening og det har ikke disse mulighet til. Det er for å hjelpe de til å komme i gang med egne prosesser, sier han.

Les også: Treneren tenker utvikling foran resultater

- Hadde jeg fått vært med på noe sånn som aktiv utøver, tror jeg at jeg ville kommet meg mye lenger, mener Wiedemann.