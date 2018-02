Retten skal på befaring til drapsstedet

Nyheter

Torsdag morgen er det klart at forsvarerne Arve Opdahl og Christian Wiig er blitt hørt på ønsket om befaring på drapsstedet på Ler. Det opplyser aktor Per Morten Schjetne.

Forsvarerne satte fram ønsket overfor dommerne på tampen av rettssakens tredje dag som var på onsdag. Fagdommer Randi Grøndalen viste til at det er omfattende bildemateriale i saken, og aktor Per Morten Schjetne framholdt at han ikke syntes det var nødvendig med en befaring.

Nå blir det likevel befaring, opplyser Schjetne.

Huset som Råger Holte leide på Ler, har stått plombert etter at politiet kom fram til huset 25. januar i fjor. Holte ble funnet død av en telemontør, og han varslet mor til Råger Holte. Politiet fikk melding om at Holte lå livløs på gulvet, og rykket ut med flere patruljer. Kriminalteknikere satte i gang etterforskningsarbeidet samme dag.

27-åring erkjenner å ha drept Råger Holte (38) 27-åring fra Melhus er tiltalt for å ha drept kompisen med over 100 bajonettstikk,og erkjenner at han drepte Råger Holte. Han mener at han handlet i nødverge.

27-åringen har erkjent å ha drept Råger Holte, men har sagt at det skjedde i nødverge. Han har forklart at han bare husker 5-10 stikk. Aktor Schjetne har opplyst i retten at Holte fikk 160 stikk. Holte fikk stikk både på ryggen og på forsiden av kroppen, og mange av stikkene fikk han ifølge patologen, etter at han var død. To vitner fortalte i lagmannsretten på onsdag at de møtte 27-åringen om morgenen 24. januar, og begge beskrev ham som rolig og ikke ruset.

Utenfor Coop Prix Ler fikk 27-åringen en refleks av en bankansatt fordi hun syntes han var så mørkkledd etter å ha sett ham gående langs Fremovegen, og inne på butikken kjøpten han en kjærlighet på pinne. Så tok han rutebussen hjem og møtte en såkalt drikkekompis. Politiet mener at han vasket klærne for å fjerne blodspor og deriblant den så omtalte Ulvang-genseren. Selv har han forklart at han var sjokkert over det som hadde skjedd, og at han bare ville hjem. Han ringte bestemora og mora gjentatte ganger om morgenen.

