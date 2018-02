Ei helg med mange viltpåkjørsler

Nyheter

Det har vært ei kald helg, og snøen ligger djup i skogen. Politiet erfarer at mye vilt trekker ned til bebyggelsen, og ferdes på veg og jernbane. I hele Trøndelag har det vært mange episoder med påkjørteelg og rådyr denne helga. Fra Steinkjer meldes det også om flere tilfeller av reinsdyr langs vegen.

Fredag kveld ble det meldt om en påkjørt elg på riksveg 30 i Singsås. Lørdag ettermiddag ble enda en elg påkjørt på samme veg i Singsås. På E6 ved Jaktøya i Melhus ble et rådyr påkjørt lørdag kveld, og toget kjørte på en elg ved Lundamo litt seinere på kvelden. Søndag morgen ble det meldt om et dødt rådyr som lå ved E6 sør for Klett.

Alle meldingene ble videreformidlet til Vegtrafikksentralen eller lokal ettersøksgruppe.

Sløv elg hadde ikke skrantesyke Fallviltgruppa fikk tatt prøve av den sløve elgkua på Korsvegen, og det viser seg at det er en helt annen forklaring på sløvheten enn skrantesyke.