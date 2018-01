Fengsel etter festvold

Nyheter

En melhusbygg er dømt til fengsel i 60 dager og krav om å betale 6705 kroner i erstatning til en mann han slo til på en fest. 24-åringen har erkjent straffskyld, og han har vedtatt dommen i Sør-Trøndelag tingrett.

Det var under en fest i Melhus 5. august at 24-åringen slo til en mann i ansiktet. Den fornærmede fikk blant annet kuttsår over høyre øyelokk/øyenbryn og brudd i ansiktsskjelettet rundt høyre øye. Ifølge rettspapirene har 24-åringen forklart at han slo fornærmede i ansiktet slik at han falt i bakken. Retten mener det er straffeskjerpende at hendelsen fant sted på en offentlig fest med flere berusede unge mennesker samlet, men at det er formildende at 24-åringen har erkjent straffskyld og samtykket til tilståelsesdom. Påtalemyndigheten hadde foreslått 60 dagers fengsel, og dette mente retten var passende.