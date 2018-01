Nyheter

Natt til lørdag ble en bilfører stanset av politiet for å ha kjørt bil uten førerkort. Politiets operasjonsleder sier at mannen ble tatt under en rutinemessig kontroll, og at det ikke var andre mistenkelige forhold som gjorde at han ble stanset. Dette skjedde klokka 01.20 ved beninstasjonen på Støren.

Det blir opprettet sak mot mannen.