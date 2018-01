- Nei da, jeg er ikke på reise

Nyheter

- Hei! Jeg håper dette kommer til deg i tide. Jeg gjorde en tur til Donetsk, Ukraina og min bag ble stjålet med mitt internasjonale pass og kredittkort mitt inne, heter det i en e-post som er underskrevet av Marit Berge Trøan som er leder i Melhus skolekorps.

Tigging om penger

Videre i e-posten som er skrevet på en slik måte at det ser ut til at et heller dårlig oversettelsesprogram er blitt bruk, heter det at Berge Trøan trenger 15.200 kroner.

- Jeg trenger virkelig å bli med på neste flytur, står det i e-posten.

Mange tok kontakt

Marit Berge Trøan forteller at hun har fått 30-40 telefonhenvendelser og mange henvendelser på sosiale medier etter at e-posten er blitt sendt rundt omkring. Trønderbladet er blant dem som fikk e-posten og som tok kontakt med Berge Trøan.

- Neida, jeg er hjemme, har jeg sagt til folk. Jeg er blitt hacket, og jeg kan ikke forstå hvordan det kan ha skjedd siden jeg brukte et vanskelig passord, sier Berge Trøan.

Berge Trøan merket mandag morgen at noe var galt, og det skjedde ved at hun fikk e-post fra seg selv.

- Jeg er ikke den første eller den siste som er blitt hacket. Nå venter jeg på svar fra Outlook.com på hvordan dette kunne skje. Jeg har skiftet passord og vurderer å skifte e-postadresse, sier Berge Trøan.

Identitetstyveri er noe som skjer fra tid til annen. Berge Trøan forteller for øvrig at hun ikke har fått penger fra noen.